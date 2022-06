Einsparungen Unternehmen reagieren auf Gas-Knappheit

Bad Schmiedeberg benötigt für die Kureinrichtungen viel Energie. Bildrechte: MDR/Sabine Neumann-Queck

Derzeit werde geprüft, die auf Gasbasis betriebenen Blockheizkraftwerke abzuschalten. Außerdem sollen historische Häuser, wie der denkmalgeschützte Kurpavillon, im Winter nicht mehr bewirtschaftet werden. Im Pavillon gebe es nur eine Einfachverglasung. Außerdem werde geprüft, die Temperatur in Gebäuden und Bädern zu senken. All diese Sparbemühungen würden aber nur eine geringe Entlastung bringen, die sich bestenfalls auf zehn Prozent der Mehrkosten belaufe, also rund 120.000 Euro.



Der Kurdirektor fordert deshalb mehr Geld von den Krankenkassen und Rentenversicherungen, damit Reha-Einrichtungen nicht in wirtschaftliche Schieflage geraten. Die Kurgesellschaft beschäftigt in Bad Schmiedeberg 460 Mitarbeiter.