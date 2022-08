Ab 1. September gelten Temperaturober und -untergrenzen für "Nichtwohngebäude", um angesichts der Gaskrise Energie einzusparen. Für private Unternehmen gilt eine Mindesttemperatur von 18 Grad in Bereichen, in denen nicht schwer gearbeitet wird.

Doch bereits aktuell würden Kollegen von verdreifachten Energiekosten sprechen. Viele Unternehmen drohten in wirtschaftliche Schieflage zu rutschen, so Schmidt. Hier müsse die Politik besonders kleinen und mittleren Betrieben unter die Arme greifen, da die Kosten nicht einfach auf den Gast umgelegt werden könnten. "Die Akzeptanz stößt hier irgendwann an ihre Grenzen", sagte Schmidt.