Viele Atemwegserkrankungen Kitas und Schulen in Sachsen-Anhalt beklagen hohe Krankenstände

Hauptinhalt

Während die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Deutschland weiter sinkt, ist die Zahl der akuten Atemwegserkrankungen in der vergangenen Woche deutlich gestiegen. Die Infektionswelle schlägt in Sachsen-Anhalt zunehmend auf das Personal in Schulen und Kindertagesstätten durch.