Der Anteil der Häftlinge in Sachsen-Anhalts Gefängnissen, die eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen, ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Vor rund einem Jahr habe der Anteil der Gefangenen mit Ersatzfreiheitsstrafe bei mehr als zwölf Prozent gelegen, sagte ein Sprecher des Justizministeriums auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Im August 2021 waren es nur noch gut sieben Prozent, im Jahr davor sogar nur etwas mehr als drei Prozent.

"Der starke Rückgang in den Jahren 2020 und 2021 lässt sich auf die aufgrund der Corona-Pandemie (...) angeordneten Vollstreckungsaufschübe von Ersatzfreiheitsstrafen zurückführen", sagte ein Ministeriumssprecher. Diese Aufschübe sollten in der damaligen Pandemiesituation den ununterbrochenen Betrieb in den Gefängnissen sicherstellen.