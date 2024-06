Kampagne bis 2027 Sachsen-Anhalt will Suche nach Fachkräften verstärken

Dafür hat der Wirtschaftsminister mit den Hochschulen, den Industrie- und Handelskammern sowie den Handwerkskammern die Ziele und Maßnahmen besprochen. Weiterhin hat er über die Investitions- und Marketinggesellschaft eine internationale Werbeagentur beauftragt, weltweit für Sachsen-Anhalt als attraktiven Arbeits- und Lebensort zu werben.

Gesetzliche Hürden abgebaut

"Man muss Probleme dann versuchen zu lösen, wenn sie noch nicht ganz oben auf der Tagesordnung stehen, sondern, wenn sie am Horizont schon zu erkennen sind. Wir wissen, wir müssen was tun", sagt Schulze.

Bildrechte: Sebastian Mantei/MDR Die Nachfrage nach Fachkräften in Deutschland lässt sich nur durch Zuwanderung lösen. Gesetzlich hat sich den vergangenen Jahren viel getan, um Hürden bei der Einwanderung abzubauen, konstatiert Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln: "Wir haben einen deutlichen Bedeutungsgewinn von Menschen mit Migrationshintergrund in den zentralen Berufskategorien der MINT-Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Wir haben eine Verdopplung in den Patentanmeldungen von Menschen, die aus dem Ausland zu uns gekommen sind."

Erfolgreiche Integration von Fachkräften beginne bereits in den Ämtern, meint der Wirtschaftswissenschaftler. Die seien in der Regel dem internationalen Publikum sprachlich nicht gewachsen. Es fehle an Englisch bei Mitarbeitern und in den Formularen. Auch das Auswärtige Amt müsse in seinen Botschaften digitalisierter arbeiten, um Fachkräfteströme schneller und effizienter nach Deutschland zu lenken.

Sprachbarriere kaum ein Problem

Bildrechte: Sebastian Mantei/MDR Sind die Fachkräfte im Land, sei das Problem mit der deutschen Sprache schnell gelöst, meint Solveig Hinsch, Personalchefin der Bayer AG, die die Neuregelung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes sehr begrüßt. Sie sagt: "Wenn wir Fachkräfte aus dem Ausland engagieren, stellen wir immer wieder fest, dass Sprachbarrieren eigentlich kein wesentliches Thema sind. Unsere Mitarbeiter kommen oft ohne große Deutschkenntnisse zu uns, lernen aber an allen Standorten sehr schnell Deutsch. In Bitterfeld zum Beispiel haben wir Mitarbeiter aus Kanada, der Ukraine, Korea und vielen weiteren Ländern. Und alle unsere Mitarbeiter haben in kürzester Zeit Deutsch gelernt."

Sie werden dabei von der Personalabteilung und durch spezielle Sprachcoachings unterstützt. Ähnliche Erfahrungen hat auch Thomas Richter gemacht. Er leitet den Infineon-Standort in Dresden, der aktuell ausgebaut wird und in Zukunft weitere 1.000 Beschäftigte engagieren will. Ohne Zuwanderung geht da nichts. "Die Halbleiterwelt ist eine internationale, das war sie schon immer - völlig unabhängig von der aktuellen Diskussion. Und für uns geht es wirklich nur mit Weltoffenheit und mit dieser Internationalisierungskompetenz. Ansonsten hätten wir nicht den Erfolg", so Richter.

Zukunftstechnologien als Chance

Bildrechte: Sebastian Mantei/MDR Infineon beschäftigt Mitarbeiter aus 50 Nationen und wird im In- und Inland nach weiteren Fachkräften suchen, um somit auch den Wirtschaftsstandort Ostdeutschland zu stärken. Neben der Zuwanderung findet aber auch innerhalb Deutschlands eine Arbeitnehmerwanderung statt. Während sich in den vergangenen Jahrzehnten eher der Trend von Ost nach West abzeichnete, sorgen die neuen Zukunftstechnologien in der Halbleiterbranche für eine Kehrtwende.

Der Osten ist auf einmal gefragt. Die Tesla-Ansiedlung war ein Beschäftigungsprogramm für Berlin. Magdeburg wird mit Intel ebenfalls viele Arbeitskräfte aus dem Westen in den Osten holen. "Magdeburg wird einen Strukturwandel erleben, weil es mit einer hochattraktiven Produktion und Beschäftigung und Einkommen Leute anzieht. In den neuen Ländern haben wir viel mehr Flächenreserve für Ansiedlungen. Das heißt, wir haben hier eine gute Infrastruktur. Insofern bin ich eigentlich außerordentlich optimistisch", sagt Michael Hüther.

Lernen von Thüringen und Sachsen

Die ostdeutsche Chipindustrie, die in Sachsen-Anhalt im Entstehen ist und im Silicon Saxony in Dresden nach erfolgreichen Jahrzehnten weiterwächst, braucht starke Partner, um die Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen. "Die europäische Halbleiterindustrie lebt von ihrem Kooperationsgedanken und von diesem Miteinander", sagt Thomas Richter.