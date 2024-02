Bildrechte: IMAGO/Beautiful Sports

Tausende Jobs in Halbleiterindustrie Intel setzt auf Ausbildung und ausländische Fachkräfte für Chipfabrik in Magdeburg

Hauptinhalt

20. Februar 2024, 11:03 Uhr

Für die geplanten Chipfabriken in Magdeburg und Dresden sollen 4.000 Arbeitsplätze besetzt werden MDR AKTUELL-Hörer Bernd Richter fragt, wo die Fachkräfte herkommen sollen. Intel-Manager Bernd Holthaus sagte MDR AKTUELL, die ersten Arbeitskräfte für Magdeburg habe man bereits gewonnen. Die Arbeitsagentur gab an, mit Intel Weiterbildungsmöglichkeiten für mehr als 60 Berufsfelder überlegt zu haben. Auch die Hochschulen arbeiten an Nachwuchs-Programmen. Außerdem setzt man auf das Ausland.