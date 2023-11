Den Weg zum Hydranten an einer Straße am Ortstrand von Schneidlingen, einem Ortsteil der Stadt Hecklingen, findet Steffen Bruchardt auf Anhieb. Der Stadtwehrleiter kann ich noch genau an einen Garagenbrand erinnern. Feuerwehr wurde alarmiert. Fuhr vor, die Feuerwehrleute wollten den Hydranten anzapfen. "Und dann wurde eben festgestellt, dass bei Abnahme des Wassers kein Wasserdruck vorhanden war", sagt Bruchardt.

In Sachsen-Anhalt mangelt es an Löschwasser. Das ist das Ergebnis einer Datenrecherche. Die Gemeinden schauen sich turnusmäßig die Situation im Brandschutz an. Dazu gehört unter anderem die Ausstattung der Feuerwehren, aber auch die Versorgung mit Löschwasser. Aus den sogenannten Risikoanalysen der Gemeinden geht hervor: In rund 75 Prozent der Städte gibt es Handlungsbedarf. In 15 Prozent ist der sogar dringend. In acht Gemeinden gibt es demnach keinen Handlungsbedarf. In zwei Gemeinden gibt es dazu keine Einschätzung.