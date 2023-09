Stadt sieht sich auf Fördermittel angewiesen

Die Stadt arbeitet auf Basis der Risikoanlayse. Ascherslebens Oberbürgermeister Steffen Amme sagte: "Wir haben die dritte Fortschreibung der Risikoanalyse einem Büro übertragen. Das Büro hat dieser Fortschreibung auch so aufgearbeitet und so erstellt, dass der Stadtrat letztendlich dieser dritten Fortschreibung seine Zustimmung gegeben hat."

Die Löschwasserversorgung habe eine hohe Priorität, so der Oberbürgermeister. Die Feuerwehrleute hätten während des Einsatzes beim Brand zweiter Häuser im Juli Höchstleistungen erbracht. "Und wir haben natürlich dieses Schadensereignis jetzt noch einmal zum Anlass genommen, um uns intensiv in der Stadtverwaltung mit der Thematik Löschwasserversorgung zu beschäftigen."

Die Stadt sieht sich bei Investitionen in den Brandschutz auf Fördermittel angewiesen. "Da auch das Signal an die Landesregierung: ohne Fördermöglichkeiten sind Investitionen einfach nicht mehr möglich", so Oberbürgermeister Steffen Amme. Der finanzielle Spielraum der Kommunen sei erschöpft. Es brauche Fördermöglichkeiten, um das Thema Löschwasser auch wirklich bewältigen zu können.

Stadt arbeitet an Lösungen

Die Stadt arbeitet an Lösungen. Die Feuerwehr soll in die Lage versetzt werden, das Wassernetz effizienter zu nutzen. Hydranten wurden überprüft, langfristig arbeitet die Stadt an einem Löschwasserkonzept. Auch oberirdische Hydranten soll es geben – in Absprachen mit dem Wasserversorger MIDEWA. Auch dort gibt es Möglichkeiten, die Situation zu verbessern. Große Schritte sind das allerdings nicht.

Ortsbürgermeister Martin Quitschalle hat Löschwasserblasen vorgeschlagen – große Wasserspeicher, die sich verhältnismäßig schnell und kostengünstig aufstellen lassen. Auch keine Dauerlösung. Die Stadt will sie aber prüfen. Das ist neu und kommt an bei den Anwohnern.

Anwohner wollen dranbleiben

Und Jana Elbe sagt nach der Sitzung: "Es war gut, dass wir auch so zahlreich erschienen sind." So sehe die Stadtverwaltung, dass das Thema den Westdorfern nicht egal sei. "Großes Lob an unserem Ortsbürgermeister und den Ortschaftsrat, die sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen", sagt sie noch.