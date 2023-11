Idee der App ist, dass Führungskräfte der Feuerwehren am Einsatzort schnell wichtige Informationen abrufen können. Dazu zählt unter anderem eine Datenbank mit Rettungskarten der Fahrzeuge. Damit sollen Einsatzkräfte schnell erfahren, wo fahrzeugspezifische Gefahren vorhanden sind und wie Verunfallte am schnellsten und sichersten geborgen werden können.

Auch Auskünfte über die Standorte von Löschwasserstellen, Gefahrgüterkennzeichnungen und eine Schnittstelle zur Fahrzeug-Kennzeichen-Abfrage sollen in die App integriert sein. Im kommenden Jahr will das Land die Tablets für 1,6 Millionen Euro beschaffen. Wann sie einsatzbereit an die Feuerwehren verteilt werden, steht noch nicht fest. Das Land trage außerdem die Kosten in Höhe von etwa 210.000 Euro für die Bereitstellung und Unterhaltung der Feuerwehr-App sowie die Anbindung an das Kraftfahrtbundesamt.