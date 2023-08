An einem Wochenende Mitte Juli hört Jana Elbe in Westdorf Sirenen. In der Einfamilienhaussiedlung stehen gleich zwei Häuser in Flammen. Es ist an diesem Tag heiß und windig. Die Feuerwehr ist schnell mit einer Drehleiter vor Ort. Jana Elbe beobachtet die Löscharbeiten. Sie und ihre Nachbarn sehen: Offenbar ist zu wenig Wasserdruck auf dem Schlauch. "Und dann haben wir uns gefragt: Warum löscht der denn nicht?" Bis dann irgendwer gesagt habe: Das Wasser reicht nicht.