Filmland Sachsen-Anhalt So steht es um den Drehort Sachsen-Anhalt

Kein gutes Essen, kein guter Film – so heißt ein allgemeines Sprichwort in der Filmbranche. Das kennt auch Filmcaterer Jörg Kriminski. An seinem Foodtruck stehen Schauspieler, Regisseure und Maskenbildner. Er kennt so gut wie jeden in der Filmbranche. Hier erzählen er Kenner der Branche, wie es um das Filmland Sachsen-Anhalt bestellt ist.