Geschäftsführer Jan Maser hatte zuvor in der Mitteldeutschen Zeitung angekündigt , 100 Stellen nach Polen zu verlegen, um den Bedarf an Leiharbeitskräften zu reduzieren. Es werde immer schwieriger, Fachkräfte in der Region zu gewinnen, sagte Maser der Zeitung.

IFA stellt in Haldensleben mit rund 900 Mitarbeitern Antriebswellen für Fahrzeuge her. Neben dem Stammsitz Haldensleben ist IFA auch mit Vertrieb, Entwicklung oder Produktion in Hanau in Hessen, Novi und Charleston in den USA, Shanghai in China sowie Ujazd in Polen vertreten.