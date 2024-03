In Sachsen-Anhalt sollen Geflüchtete schneller als bisher eine Arbeit ergreifen können, auch ohne weitreichende Sprachkenntnisse. Arbeitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) erklärte am Donnerstag, man setze darauf, dass die Geflüchteten parallel zu möglichen Anerkennungsverfahren ihrer Berufsabschlüsse zügig in den Arbeitsmarkt integriert werden. Neben berufsbegleitenden Sprachkursen sollen sie die deutsche Sprache unmittelbar im Berufsalltag anwenden können.