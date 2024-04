Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sieht den Start von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt positiv: "Das ist nicht nur ein Beitrag zur Entlastung der Sozialkassen, sondern auch zur Integration in unsere Gesellschaft", sagte Haseloff am Montag bei einem Besuch des Werks von "Hello Fresh" in Barleben im Landkreis Börde. Es sei wichtig, mehr Geflüchtete in den Arbeitsmarkt zu integrieren.