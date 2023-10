Was für ein Wetterwechsel. Nachdem es am Freitag und Sonnabend noch sommerlich warm war, macht sich nun langsam der Herbst bemerkbar. Auf dem Fichtelberg ist es sogar gleich der Winter. Bei Temperaturen von knapp über dem Gefrierpunkt fiel dort am Sonntag der erste Schnee der neuen Saison. Dicke Flocken rieselten in den Mittagsstunden vom Himmel. Manche Touristen im T-Shirt wurden davon regelrecht überrascht. Allerdings währte die Freude über die weiße Pracht nicht lange, denn die Schneeflocken blieben noch nicht liegen.

In ganz Sachsen bleibt es laut Deutschem Wetterdienst am Abend bewölkt. Bei 3 bis 8 Grad gibt es teilweise Schauer und es weht ein böiger Nordwestwind. In der Nacht klart der Himmel auf. Örtlich bildet sich Nebel. Die Tiefstwerte liegen bei plus 4 bis minus 3 Grad. Am Montag bleibt es überwiegend trocken bei 5 bis 11 Grad.