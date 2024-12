Ganz konkret einen Glasfaseranschluss, der auch genutzt werden kann, haben laut Bundesverband Breitbandkommunikation (Breko) 22,8 Prozent der Haushalte, Unternehmen und Behörden in Deutschland. In Sachsen-Anhalt sind es 25 Prozent. Baden-Württemberg, Bayern und Thüringen schneiden mit unter 20 Prozent eher schlecht ab. Ein Experte vermutet, dass für die Frage, wie schnell der Glasfaserausbau in verschiedenen Regionen voranschreitet, auch die Qualität der vorher vorhandenen Internetverbindung entscheidend ist. Wer auch ohne Glasfaser schnelles Internet hat, baut demnach möglicherweise langsamer das Glasfasernetz aus – und wer nicht, ist engagiert beim Glasfaserausbau.

Im Jahr 2023 waren für den Glasfaserausbau 15 Millionen Euro mehr zur Verfügung gestellt worden, nämlich insgesamt über 170 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr kündigte Digitalministerin Lydia Hüskens an, mit den über 170 Millionen Euro an Förderungen 20.000 Adressen an das Glasfasernetz anschließen zu wollen. Obwohl die Fördersumme in diesem Jahr kleiner ist, sollen laut Hüskens diesmal 25.000 zusätzliche Glasfaseranschlüsse in Regionen entstehen, in denen sich der eigenwirtschaftliche Ausbau nicht lohnt.