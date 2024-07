Der Kemberger Bürgermeister Torsten Seelig, gerade 60 Jahre alt geworden, ist durchaus versiert im Umgang mit modernen Medien. Deshalb steht er auch hinter der Kampagne des Unternehmen Deutsche Glasfaser. In 18 der 28 Kemberger Ortsteile soll das Technologie-Unternehmen den Glasfaser-Ausbau vornehmen und vorfinanzieren. Doch die meisten Einwohnerinnen und Einwohner zeigten sich zurückhaltend, wollten sich nicht anschließen lassen. Die notwendige Quote von 33 Prozent wurde knapp verfehlt.

"Viele haben noch nicht auf dem Schirm, was sich alles ändern wird. In allen Bereichen werden wir auf moderne Datenleitungen angewiesen sein. Da dürfen wir nicht stehenbleiben. Deshalb, finde ich, gibt es zur Glasfaser keine Alternative", sagt Seelig im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT.

Ähnlich argumentiert Sachsen-Anhalts Digitalministerin Lydia Hüskens. Etwa 23 Prozent der Menschen in Sachsen-Anhalt können ihre Daten über die Glasfaser-Autobahn schicken – damit liegt das Land bundesweit nur im Mittelfeld. Schleswig-Holstein, Hamburg oder Brandenburg sind schon weit enteilt. "Wir merken, dass viele Bürger beim eigenwirtschaftlichen Ausbau verhalten sind", meint Huskens. Ihnen müsse aber klar gemacht werden, dass sie es vielleicht jetzt nicht brauchen, aber in einigen Jahren schon. "Wir haben jetzt die Gelegenheit, kostengünstig die Anschlüsse zu machen. Das kann man wirklich nur jedem empfehlen", so Hüskens weiter.