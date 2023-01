Das steht im Koalitionsvertrag von CDU, SPD und FDP "Die Entscheidung zum Lernen an der aufnehmenden weiterführenden Schule in Klasse Vier erfolgt nach umfassender Beratung der Eltern, auf Grundlage der erbrachten Leistungen in den zentralen Klassenarbeiten in Deutsch und Mathematik, der im Kompetenzportfolio dargestellten Leistungsentwicklung und dem maßgeblichen Elternwillen."