"Planlosigkeit und Willkür" Brandbrief: Kritik an Bildungsministerin Feußner

Der Lehrermangel in Sachsen-Anhalt wird zur Chefsache – bei einem Bildungsgipfel am Donnerstag in der Staatskanzlei. Wenige Stunden zuvor sorgt ein anonymer Brandbrief mit Kritik an der zuständigen Ministerin für Schlagzeilen. Die Verfasser sind nach eigenen Angaben Beschäftigte des Ministeriums.