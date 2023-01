Sachsen-Anhalts bahnbrechende Idee ist es, bei Bedarf den Schulunterricht auf eine Vier-Tage-Woche zu verkürzen, bemerkenswerterweise nur an Sekundarschulen. In Nordrhein-Westfalen will man stattdessen mehr als dreitausend Gymnasiallehrer an Grundschulen versetzen, um so dem akuten Lehrermangel zu begegnen. Das gilt in Sachsen-Anhalt als nicht umsetzbar.