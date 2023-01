Nach Bildungsgipfel Handwerkskammer: Viele Absolventen haben Probleme beim Lesen und Rechnen

Die Handwerkskammer Magdeburg will eine bessere Ausbildung an den Schulen in Sachsen-Anhalt. Die auf dem Bildungsgipfel angekündigten Maßnahmen müssten schnell umgesetzt werden – es gebe angehende Maler, die keine Flächen berechnen könnten. Das gehe nicht. Der Lehrerverband macht sich derweil ganz andere Sorgen.