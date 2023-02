Demnach liegt die gemittelte Monatsmiete in Halle bei 365 Euro, was einen Anteil von 39 Prozent des höchsten Bafög-Satzes entspricht. In Magdeburg müssten Bafög-Empfänger noch weniger von ihrer Förderung für die Miete ausgeben, so die Autoren der Studie, nämlich 37 Prozent. In der Landeshauptstadt haben sie eine mittlere Miete von 345 Euro ermittelt. Somit bleibe den Studierenden mehr Geld zum Leben, so das Fazit der Studie.