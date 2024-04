Bildrechte: MDR/André Damm

Dann das riesige, völlig überdimensionierte Wohngebiet, das an der Umgehungsstraße entstehen sollte. Die Stadt finanzierte die komplette Erschließung vor, fand aber nur wenige Häuslebauer. Das nächste Millionengrab. Für diese Altlasten kann die Rathauschefin nichts, doch sie muss die Folgen bewältigen, und nimmt es mit Humor. "Eigentlich ist es völlig egal, wie hoch unsere Schulden sind," sagt sie, weil "wir keine Mittel mehr haben, etwas zu ändern."



Sie könne nicht mehr unentwegt an der Gebührenschraube drehen und die Hundesteuer oder Gewerbesteuer auf Großstadtniveau heben. "Das bringt doch nichts, außer, dass die Bürger weiter verärgert werden. Am Defizit ändert sich dadurch fast nichts." Tatsächlich gehen die roten Zahlen nur in eine Richtung. Rechnet man die Schulden zusammen, kommt Bad Schmiedeberg auf einen Minusbetrag von 29 Millionen Euro. Allein dieses Jahr werden etwa vier weitere Millionen dazukommen.