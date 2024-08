Die A38 ist zwischen dem Kreuz Rippachtal und der Anschlussstelle Leuna im Burgenlandkreis in beiden Richtungen gesperrt. Grund sind zwei Unfälle mit einem Toten und mehreren Verletzten.

Neben den Bergungsarbeiten muss nach Angaben des Lagezentrums auch die Saaletal-Brücke von Statikern geprüft werden. Die Polizei rechnet damit, dass die Autobahn an der Unfallstelle für mehrere Tage gesperrt bleibt.

Wie die Polizei mitteilte, hat ein Lastwagen am Donnerstagabend auf der Fahrbahn Richtung Göttingen einen Mann erfasst. Nach ersten Erkenntnissen handele es sich um einen Fahrer, der seinen Kleintransporter wegen einer Panne auf dem Standstreifen geparkt und verlassen habe.

Als er das Warndreieck aufstellen wollte, sei er von einem Sattelzug erfasst worden. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben.

Das Feuer ist laut Polizei inzwischen gelöscht. Vier Menschen seien mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden. Zuvor hieß es, zehn Menschen seien verletzt worden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen werde auf mehr als 100.000 Euro geschätzt. Die Höhe des Schadens an der Saalebrücke und einem beschädigten Gebäude sei noch nicht bekannt.