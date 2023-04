Rauch aus dem Keller Wohnhaus im Burgenlandkreis wegen Brand evakuiert

Hauptinhalt

Die Feuerwehr hat im Burgenlandkreis einen Brand in einem Wohnhaus gelöscht. Die Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen und können zunächst nicht zurück in das Gebäude. In der Nacht war aus dem Keller Rauch aufgestiegen. Die Ursache des Brands ist bisher nicht geklärt.