Wie Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse erklärt, müssen die Feuerwehren zukünftig das Kleinflugzeug mit Löschwasser betanken. Dafür soll es zeitnah Schulungen geben. Lohse: "In den nächsten Wochen müssen die Feuerwehren das Wasser-Betanken am Flugzeug üben. Außerdem beginnen das Recruiting der Außenlandeplätze, die Absprachen mit den Gemeinden sowie die Abstimmungen zum Funksystem."

Neben dem Flugplatz in Ballenstedt, seien während des Löscheinsatzes Landeplätze in Pullman City, bei Veckenstedt sowie auf dem Verkehrslandeplatz Allstedt (Landkreis Mansfeld-Südharz) möglich, um die Umlaufzeit zu sen-ken. Außerdem halte das polnische Unternehmen für den Landkreis Harz ein zweites Luftfahrzeug als Reserve an der deutsch-polnischen Landesgrenze bereit.