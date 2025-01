Passend zur Streichung des Wortes "Tier" im Namen, werden 14 Tiere abgeschafft – etwa ein Pony und ein Kamel, darüber hinaus Zebus, Schweine und Alpaka-Jungtiere. Diese sollen in andere Tierparks und an sachkundige private Halter abgegeben werden. Auf den frei werdenden Flächen sind demnach neue Spielplätze für Kinder geplant, etwa eine Dino-Expedition, ein XXL-Hüpfkissen und ein Wild-West-Bereich. Dies sei günstiger als die Tierhaltung, sagte Gehrmann. Finanzielle Schwierigkeiten habe man aber nicht.

Gehrmann äußerte sich auf Anfrage auch noch einmal zu einem irreführenden Werbeschild an der Autobahn 71. Dort sind ein Elefant und ein Riesenrad abgebildet; diese findet man in Wirklichkeit aber nicht in dem Park vor. Gehrmann betonte, das Schild sei 15 Jahre alt – er betreibe den Park dagegen erst seit zehn Jahren. Das Schild habe insgesamt keine Priorität für ihn. Abbaukosten müssten am Ende auf den Eintritt umgelegt werden.