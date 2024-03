Fendt-Hersteller einer der größten Arbeitgeber bei Hohenmölsen

Es geht zu einem der größten Arbeitgeber in der Region. Mit der hier so traditionsreichen Kohle, hat das Unternehmen rein gar nichts zu tun. "Wir fahren jetzt zum Landmaschinenbauunternehmen Agco", sagt Haugk. Das sei ein Unternehmen, das Komponenten zu allen Werken des Agco-Konzerns hier in Europa liefere und Maschinen hier am Standort direkt fertig montiere.

"Das ist dann die Marke Fendt. Die kennt man, glaube ich, bei den Landmaschinenbauern besser als den Konzernamen", erklärt Haugk weiter. Das Gute für Hohenmölsen sei, dass das Unternehmen weitere Wachstumsaussichten gebe. "Das ist für uns eine richtige Antwort auf die Fragen des Strukturwandels."

Die Firma liegt auf der anderen Seite einer Bahnstrecke, auf einem ehemaligen Kasernengelände. An den Gleisen kann Haugk nicht weiterfahren. Der Kohlezug der Mibrag, des örtlichen Kohleunternehmens, kommt. "Der fährt jetzt tatsächlich in den Tagebau, der fährt also bis zu vierzig Mal am Tag hin und her."

Auch Hohenmölsen sucht nach Fachkräften

Kurz nach den Gleisen kommt das ehemalige Kasernengelände. "Die alte Wache, die aber heute eine moderne Wache ist", erklärt Haugk. Alexander Schenk leitet das Werk seit April 2023. Die Voraussetzungen in Hohenmölsen findet er gut. "Wir haben sehr viel freie Fläche und Entwicklungspotenzial. Wir können wirklich sagen, dass hier auch noch entsprechend Mitarbeiter zur Verfügung stehen."

Ob sie jetzt an großen Tagebaumaschinen schrauben oder eben dann an großen Landmaschinen - Schweizer Taschenmesser. Alexander Schenk Werksleiter Agco

Das hat vielleicht etwas mit dem Strukturwandel zu tun. "Also wir finden momentan durchaus die Möglichkeit, Mitarbeiter von anderen Unternehmen abzuwerben", sagt Schenk. Dass die Mibrag künftig mit weniger Fachkräften plant, kommt dem Werkleiter nicht ungelegen. "Ob sie jetzt an großen Tagebaumaschinen schrauben oder eben dann an großen Landmaschinen – Schweizer Taschenmesser."