Der geplante Kohleausstieg beschäftigt die Menschen im Mitteldeutschen Braunkohlerevier seit Jahren. Der Kohleausstieg könnte bis zu 7.000 Beschäftigte betreffen, davon sind etwa 3.500 direkt in der Kohlewirtschaft tätig. Darum hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) am Montag in Hohenmölsen im Burgenlandkreis die erste länderübergreifende Revierwende-Konferenz im Mitteldeutschen Revier ausgerichtet.