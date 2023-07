Die Euphorie war groß, als es dann 2018 endlich geklappt hatte. Die Besucherzahlen schnellten nach oben. Dann kam Corona und es wurde stiller in und um den Dom. Auf die Besucheranzahl vor Corona ist man in Naumburg bisher nicht mehr gekommen, doch Kunde ist optimistisch: "Im Jahr 2019 waren 160.000 Menschen hier vor Ort und wir denken, dass wir das in den nächsten Jahren auf 200.000 steigern."