Die Finanzierung der historischen Straßenbahn in Naumburg ( Burgenlandkreis ) ist offenbar grundsätzlich gesichert. Andreas Plehn, Geschäftsführer der Naumburger Straßenbahn GmbH, erklärte MDR SACHSEN-ANHALT, man könne sagen, dass man es finanziell hinbekomme, dass die Bahn in den nächsten Jahren weiterfahren könne. Das sei die frohe Botschaft. Plehn betonte aber: "Wenn keine offizielle Lösung einer zusätzlichen Finanzierung gefunden wird, dann müssen wir den Fahrplan drastisch einschränken."

Weil das Geld knapp ist, ist laut Plehn die Straßenbahn derzeit personell nicht so besetzt, wie es eigentlich sein müsste. Dagegen sei die Fahrgastzahl gestiegen, was schön sei. Die Bahn befördere am Tag 800 bis 1.000 Gäste. Plehn sagte: "Das ist eine Nummer für 2,8 Kilometer Streckenlänge mit einer Straßenbahn."