Diskussion um Welterbetitel Altar aus dem Naumburger Dom geht auf Reisen

Hauptinhalt

Der Altar von Lukas Cranach dem Älteren aus dem 16. Jahrhundert wird aus dem Naumburger Dom entfernt und an andere Einrichtungen verliehen, zuerst an ein Museum in Paderborn. Weil er im Dom in Naumburg die berühmten Stifterfiguren verdeckt hatte, diskutierten Experten in diesem Jahr, ob der Unesco-Welterbetitel des Doms noch gerechtfertigt war.