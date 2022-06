Im Burgenlandkreis hat eine Verfolgungsjagd in der Nacht zu Freitag die Polizei beschäftigt. Wie ein Sprecher MDR SACHSEN-ANHALT am Freitagmorgen sagte, wollten Beamte in Wethau gegen 3:30 Uhr ein Fahrzeug kontrollieren. Der Fahrer des Wagens habe aber Gas gegeben und sei teilweise mit 140 Kilometern pro Stunde durch mehrere Ortschaften geflohen.