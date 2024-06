Der Schlachthof Tönnies in Weißenfels im Burgenlandkreis hat die Fleischproduktion wieder aufgenommen. Das teilte der Burgenlandkreis mit. Binnen weniger Tage gab es in dem Schlachthof einen zweiten Verdacht auf die Afrikanische Schweinepest.

Am Mittwoch waren deshalb zwei Tiere untersucht worden. Sie hatten bei der Anlieferung Krankheitssymptome gezeigt. Bei der Untersuchung konnten den Angaben nach nun kein Virus oder andere Seuchen festgestellt werden. Mitte vergangener Woche wurde der Betrieb bereits zum ersten Mal eingestellt, weil in einem Zulieferbetrieb in Mecklenburg-Vorpommern die Afrikanische Schweinepest aufgetreten war.