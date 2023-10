Der Verband kündigte an, den Vorfall nun durch die zuständigen Instanzen des Stadtfachverbandes Halle aufarbeiten und vor dem Sportgericht behandeln zu lassen. Grundsätzlich gebe es in Sachsen-Anhalt weniger Spielabbrüche als im Bundesschnitt. In Sachsen-Anhalt liege der Anteil bei 0,06 Prozent, in Deutschland insgesamt bei 0,08 Prozent. Jeder einzelne Vorfall sei jedoch einer zu viel.