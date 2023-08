In Sachsen-Anhalt erhalten die rund 20.000 Erstklässler des neuen Schuljahres vom Land einen Sportgutschein in Höhe von 50 Euro. Das hat die für Sport zuständige Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) angekündigt. Zieschang sagte am Dienstag, die Gutscheine könnten bis 31. Oktober in einem der rund 3.000 Mitgliedsvereine des Landessportbundes eingelöst werden.