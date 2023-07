Shahm Badawi ist voll in seinem Element. In den Schulferien leitet der 29-jährige Sporttrainer gemeinsam mit anderen Übungsleitern vom Sportverein Halle ein Feriencamp. Drei Wochen, insgesamt gut 150 Kinder. Die Kinder sind im Grundschulalter und sie sollen im Feriencamp vor allem besser schwimmen lernen.

Shahm Badawi ist seit Oktober 2022 festangestellter Reha- und Kindersporttrainer beim SV Halle. "Es ist superschön, wenn die Kinder da sind und Sport machen. Das ist viel Freude für mich", sagt Badawi. Er lacht, spielt mit den Kindern, scherzt, ermahnt, leitet an – was Trainer eben so machen.

Nächster Alptraum: Erdbeben in Syrien und der Türkei

Badawi ist im Norden Syriens aufgewachsen. Wer ihn kennenlernt, ahnt kaum etwas von seiner bewegten und bewegenden Geschichte. Shahm Badawi durchlebt den Bürgerkrieg in seiner Heimat, die Flucht 2015 über das Mittelmeer und das anschließende Wirrwarr in Deutschland. Dann kehrt etwas Ruhe in sein Leben ein: Er studiert, bekommt die deutsche Staatsbürgerschaft und beginnt seine Arbeit als Trainer im Sportverein Halle.

Shahm Badawi inmitten der Kinder beim Feriencamp des SV Halle Bildrechte: MDR Sachsen-Anhalt Doch 2023 folgt der nächste Alptraum. Im Februar erschüttert ein heftiges Erdbeben die Türkei und Syrien, Badawis Heimat. Nach heutigem Stand sterben bei der Naturkatastrophe mehr als 50.000 Menschen. Auch sein ältester Bruder Tamer und seine Eltern befinden sich damals in dem Gebiet – sie haben Zuflucht gesucht in der türkischen Provinz Hatay an der Grenze zu Syrien.

Eltern sterben beim Erdbeben

Die ersten Nachrichten und Anrufe erreichen Shahm Badawi am frühen Morgen des 6. Februars. Er versucht, seine Eltern zu erreichen. Es klingelt, aber niemand nimmt ab. Doch sein Bruder Tamer geht ans Handy und überbringt schlimme Nachrichten: Ihre Eltern haben es nachts nicht mehr rechtzeitig aus dem zusammenstürzenden Wohnhaus geschafft – sie liegen unter meterdicken Trümmern. Es gibt kein Anzeichen auf Leben unter dem Haufen aus Schutt und Asche.

Wenige Tage nach dem Erdbeben trifft Shahm Badawi seinen Bruder Tamer in der Türkei. Bildrechte: Shahm Badawi

Drei Tage später steht Shahm Badawi neben seinem Bruder Tamer – vor ihnen die Überreste des Hauses. Noch immer konnten die Leichen ihrer Eltern nicht geborgen werden. Als die Bagger endlich kommen, packen die Brüder mit an. Badawi sagt, er habe die Eltern mit seinen Händen rausgeholt. Es sei keine schöne Situation gewesen. "Wir haben viel geweint, das war echt hart."

Die Leichen ihrer Eltern transportieren die Brüder von der Türkei an die Grenze zu Syrien. Dort übernimmt ein Onkel die leblosen Körper und bringt sie in ihren Heimatort, wo sie heute begraben liegen.

Badawi will Bruder nach Deutschland holen – und stößt auf Hürden

Seit diesen schrecklichen Ereignissen versucht Badawi, seinen Bruder nach Deutschland zu holen. Sie haben ein Visum beantragt, doch bis heute ist nichts passiert. Immer wieder werden neue Unterlagen oder Arztberichte gefordert, Shahm Badawi bürgt sogar für seinen Bruder. Doch Anrufe und Anfragen bleiben unbeantwortet.

Seinem Bruder Tamer gehe es immer schlechter, sagt Badawi. Er verschanze sich inzwischen in Istanbul, traue sich kaum noch auf die Straßen. Er will nicht zurück ins Erdbebengebiet, zu all den schlimmen Erinnerungen. Er will zu seinem Bruder nach Deutschland.

Sportverein Halle hilft Erdbebenopfern

Grit Michalak, die Bereichsleiterin Kinder- und Gesundheitssport beim Sportverein Halle, kann das alles nicht mehr nachvollziehen. Mittlerweile sei sie nur noch wütend, dass man einen Menschen dort verharren lasse. Das tue weh. "Ich hoffe, dass man ihm jetzt einfach mal hilft als reiches Deutschland. Wir alle wissen nicht, wie lange die Bürokratie noch braucht", sagt Michalak. Grit Michalak vom SV Halle gemeinsam mit Shahm Badawi Bildrechte: MDR Sachsen-Anhalt

