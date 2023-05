In Halle hat die Polizei am Mittwoch einen mutmaßlichen Serienbrandstifter festgenommen. Das hat die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT bestätigt. Zuerst hatte die Mitteldeutsche Zeitung berichtet. Demnach soll der 18-Jährige für eine Reihe von Auto- und Mülltonnenbrände in der Südstadt von Halle verantwortlich sein.

Die Ermittler hatten den 18-Jährigen schon länger im Visier. Bereits in der vergangenen Woche sei er nach zwei Autobränden in Gewahrsam genommen worden. Doch einer Richterin am Amtsgericht Merseburg hätten die Beweise nicht ausgereicht, hieß es in dem Bericht. Der Mann wurde daraufhin wieder entlassen. Dagegen habe die Staatsanwaltschaft erfolgreich Beschwerde eingelegt.