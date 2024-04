Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Festival Gegen Rechtsextremismus: "Leipzig zeigt Courage" am Vorabend des 1. Mai

30. April 2024, 06:00 Uhr

Seit 27 Jahren steht das Festival "Leipzig zeigt Courage" für Demokratie, Weltoffenheit und Vielfalt. Auch in diesem Jahr stehen am Vorabend des 1. Mai wieder zahlreiche Bands in der Innenstadt auf, um ein Zeichen gegen Rechts zu setzen.