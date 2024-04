Auch andere Parteien sind von Gewalt im Wahlkampf betroffen. Am Wochenende waren beim Anbringgen von Wahlplakaten mehrere Parteivertreter der Grünen in Chemnitz und Zwickau attackiert worden. Die Polizei hat in einem Fall einen Tatverdächtigen ermittelt. Bereits im Wahlkampf zru Bundestagswahl 2021 beklagten alle im Bundestag vertretene Parteien in Sachsen teils massiv beschädigte oder zerstörte Wahlwerbung.