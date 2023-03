Die Stadt Halle wartet zur Zeit den Fontäne-Teich, um ihn auf die kommende Saison vorzubereiten. Das Wasserspiel soll ab 1. Mai regelmäßig an den Nachmittagen am Wochenende laufen. Dafür wird jetzt das Pumpenrohrsystem in Ordnung gebracht und Fische aus dem Fontäneteich auf der Ziegelwiese werden umgesetzt. Dabei helfen Mitglieder des Halleschen Anglervereins . Mit 80 Metern ist Halles Fontäne laut Aussage der Stadt die dritthöchste Europas.

Die Fontäne Halle Sie befindet sich auf der Ziegelwiese in Halle und wurde 1968 für die 10. Arbeiterfestspiele der DDR errichtet und in Betrieb genommen. Nach zwei Überschwemmungen war die Anlage nur noch eingeschränkt betriebsfähig. Die private Initiative "Freunde der Fontäne Halle" konnten zwischen 2007 und 2009 mit Spenden die Technik komplett erneuern. Seitdem ist die Fontäne regelmäßig in Betrieb. Nach Informationen der Stadt gilt die Fontäne auf der Ziegelwiese als dritthöchste Fontäne in Europa. Auch die Pumpe sei einzigartig in Europa. Von den insgesamt drei Exemplaren gelte eines als verschollen und ein anderes sei nach Indien verschenkt worden.

So sieht die Fontäne in Halle aus. (Archivbild aus 2020) Bildrechte: MDR/Gottfried Baier

Die eigentliche Brunnensaison beginnt aber schon in der Osterwoche – ab 3. April werden Eselbrunnen, Zitherreinhold, und Tulpenbrunnen angestellt. Insgesamt 25 Brunnen werden bis zur Eröffnung der Badesaison Mitte Mai sprudeln. Um Energie zu sparen, so ein Stadtsprecher, würden die Laufzeiten der beleuchteten Brunnen am Opernhaus, Am Steintor und Am Stadtpark täglich um eine Stunde reduziert. Sie laufen dann nur bis 22 Uhr – also eine Stunde kürzer.