In Hummerts Fachgebiet, der IT-Forensik, geht es vor allem darum, Daten, Netzwerke und Geräte zu analysieren, um zum Beispiel Straftaten oder IT-Angriffe aufzuklären. In der Arbeitgeberbroschüre der ZITiS hat Hummert IT-Forensik so beschrieben: "An echten Tatorten überwiegen heutzutage die digitalen Spuren. Smartphones, Tablets und Notebooks sind für Kriminelle nicht nur lohnende Ziele, sondern auch Mittel zur Durchführung von Straftaten." Auch Smartwatches könnten bei der Aufklärung von Verbrechen helfen, schreibt Hummert in einem Zeitungsbeitrag. (PDF, Seite 14)