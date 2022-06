Die Aktion "Spurensuche" & das Stasi-Archiv Halle Bei der Aktion "Spurensuche» hofft die Behörde auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Am 25. Juni - beim Tag der Offenen Tür – besteht zwischen 10.00 und 17.00 Uhr eine günstige Gelegenheit, alle Rätsel-Fotos vor Ort genauestens anzusehen. Die Stasi-Bezirksverwaltung Halle war, gemessen an der Zahl der Dienststellen, die größte in der DDR. Zur engmaschigen Überwachung der Bevölkerung gab es neben der Zentrale in den damals 23 Landkreisen des Bezirkes jeweils eine Dienststelle. Hinzu kamen drei Objektdienststellen in den großen Kombinaten Buna, Leuna und Bitterfeld. Das Interesse am Wirken der Stasi ist fast 33 Jahre nach der Friedlichen Revolution noch immer groß. Von den bundesweit mehr als drei Millionen Bürgeranträgen zur Akteneinsicht seit 1992 gingen allein in Halle mehr als 180 000 ein. Im vergangenen Jahr wurden bundesweit rund 30 600 Bürgeranträge auf Akteneinsicht gestellt, mehr als 1230 davon in Halle.