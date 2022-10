In Hannover ist am Mittwoch, am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur, ein Fenster der Synagoge beschädigt worden.

Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Halle ist darüber fassungslos.

Am Feiertag Jom Kippur vor drei Jahren sind beim Anschlag von Halle zwei Menschen getötet worden.

Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Halle, Max Privorozki, ist über den Steinwurf auf die Synagoge in Hannover am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur am Mittwoch bestürzt.

Privorozki sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstag, die Tat habe gezeigt, dass es in Deutschland noch immer Menschen gebe, die es nicht akzeptieren könnten, wenn jüdische Feiertage zelebriert würden. Privorozki sagte, er sei dennoch überzeugt, dass diese Menschen keine Chance haben würden.

Bislang keine Hinweise auf Täter

Am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur am Mittwoch ist an der Synagoge Hannover ein Fenster beschädigt worden. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an. Neue Erkenntnisse gebe es noch nicht, teilten die Beamten am Donnerstag mit. Zahlreiche Politiker, Verbände und Kirchengemeinschaften zeigten sich entsetzt und verurteilten die Tat.

Nach bisherigen Ermittlungserkenntnissen wurde am Mittwochabend die Scheibe des Gotteshauses in Hannover beschädigt. In dem Gebäude beteten zu der Zeit rund 150 Menschen. Verletzt wurde niemand. Der Staatsschutz ermittelt. Bisher sind keine Angaben zu möglichen Tätern, einem Motiv oder dem Tathergang bekannt. Auch der Gegenstand, mit dem die Scheibe zerstört wurde, wurde noch nicht entdeckt.

Anschlag von Halle an Jom Kippur