Auch für die jüdischen Gemeinden hat sich in den vergangenen Jahren viel verändert – nicht nur in Sachen Sicherheit. "Also es gibt jetzt sehr viele Projekte, die gestartet sind sowohl in diesem Jahr als auch früher, also nach dem Anschlag," sagt Max Privorozki. Dazu zähle für ihn vor allem der Religionsunterricht Judentum, der im Rahmen eines Modellprojekts seit August 2021 an zwei Grundschulen stattfindet. "Wir haben gekämpft, und jetzt gibt es in Halle diesen Religionsunterricht." Aber auch den seit September tätigen Polizeirabbiner oder die jüdischen Kulturtage auf Landesebene hebt er hervor.