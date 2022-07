Die hallesche Polizei hat nach der nächtlichen Auseinandersetzung mit vielen Verletzten einen Verdächtigen festgenommen. Ihm wird schwerer Landfriedensbruch zur Last gelegt, wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwoch sagte.

In der Nacht zum Dienstag waren zwei Gruppen in der Nähe der Pferderennbahn aneinander geraten. Bei der Auseinandersetzung im Bereich des Kanals waren sieben Menschen verletzt worden, vier von ihnen hatten in der Uniklinik Halle operiert werden müssen. "Uns liegen Erkenntnisse vor, dass Hieb- und Stichwaffen eingesetzt wurden", so Michael Ripke von der Polizeidirektion Halle.