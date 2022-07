In Halle-Neustadt war die Polizei in der Nacht zu Dienstag im Großeinsatz. Das hat ein Sprecher MDR SACHSEN-ANHALT bestätigt. Demnach gab es eine tätliche Auseinandersetzung zwischen zwei größeren Personengruppen, bei der mehrere Personen verletzt worden sind. Auch Autos sind den Angaben zufolge beschädigt worden.

Polizei und Kriminaltechnik waren am Dienstagvormittag mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort an den Passendorfer Wiesen bei der Pferderennbahn. Den ersten Ermittlungen zufolge kamen bei den Angriffen zum Teil Hieb- und Stichwaffen zum Einsatz. Hinweise, dass scharfe Schusswaffen angewendet wurden, lägen bislang keine vor, schrieb die Polizei am Vormittag in einer Mitteilung. Vor Ort sei aber eine geringe Anzahl an Patronenhülsen gefunden worden, die aus einer Schreckschusswaffe stammen sollen.