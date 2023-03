In Halle ist ein 32-jähriger Mann nach einem Angriff gestorben. Das teilte die Polizeiinspektion Halle mit. Der Mann hatte demnach schwere Verletzungen am Oberkörper. Die Polizei teilte nicht mit, womit der Mann verletzt wurde.

Zuvor sollen den Ermittlungen zufolge drei Männer in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Halle-Neustadt am Dienstag gestritten haben. Der 32-Jährige soll die zwei Männer angegriffen haben, die ihn daraufhin schwer verletzten. Der Mann starb am Mittwochabend. Die beiden anderen Männer wurden festgenommen.