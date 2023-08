Drei Mensen in Sachsen-Anhalt und Sachsen sind von der Tierschutzorganisation Peta als veganfreundlich ausgezeichnet worden. Drei Sterne erhielt unter anderem die Mensa "Neuwerk" des Studentenwerks Halle. Auch die Mensa auf dem Mediencampus in Leipzig und die Mensa "Scheffelberg" des Studentenwerks Chemnitz-Zwickau dürfen sich mit drei Sternen schmücken.

In Halle werden laut Peta bis auf den Mittwoch, an dem auch ein Fischgericht angeboten wird, ausschließlich vegan-vegetarische Gerichte angeboten. "Sobald auch der Mittwoch ausschließlich vegan-vegetarisch gestaltet wird, erhält diese Mensa vier Sterne", heißt es in einer Pressemitteilung. Auch das Küchenpersonal sei in der Zubereitung veganer Gerichte geschult worden.

In Leipzig gibt es laut Peta täglich drei vegane Gerichte. In Chemnitz werden die rein pflanzlichen Gerichte generell als Tagesempfehlung auf Instagram beworben.

Für die höchste Auszeichnung (fünf Sterne) mussten die Mensen ausschließlich vegane Produkte anbieten. Dies gelang nur der Mensa Pasteria TU Veggie 2.0 in Berlin und der Mensa Rote Beete in Bochum. Nachdem bei der letzten Befragung 2019 keine vier Sterne vergeben werden konnten, erhielten in diesem Jahr gleich zwei Mensen die begehrte Auszeichnung (Mensa "Blattwerk" in Hamburg und Mensa "Bambus" in Mainz). Dort werden neben veganen Gerichten auch vegetarische Varianten angeboten.