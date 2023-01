Am Landgericht Halle hat am Mittwoch der Prozess gegen einen 32-jährigen Mann begonnen, dem schwerer sexueller Missbrauch in vier Fällen vorgeworfen wird. Der Angeklagte soll sich in Halle an seinen beiden 2014 und 2016 geborenen Nichten vergangen haben. Die Taten haben sich laut Anklage zwischen Juli 2021 und Juni 2022 ereignet.